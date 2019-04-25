Diyarbakır'da 1 Mayıs kutlamaları İstasyon Meydanı’nda

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Tabipler Odası Diyarbakır Şubesi ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı meslek odalarının oluşturduğu 1 Mayıs Tertip Komitesi, Diyarbakır Valiliği’ne yaptığı resmi başvurudan sonra DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası 2 No’lu Şube’de basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Tertip Komitesi Başkanı Hasan Hayri Eroğlu, 1 Mayıs kutlamaları için hazırlıklara başladıklarını söyledi.