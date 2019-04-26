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4 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiası!

Türkiye Küçükçekmece'de yaşanan cinsel saldırının şokunu atlatamamışken bir haber de Bolu'dan geldi. 4 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen S.K. (32), delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, daha önce işlemiş olduğu cinsel taciz olayında hakkında yakalama kararı olduğu için tutuklandı.
DHA
Yayınlanma tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma, 10:14

İddiaya göre; S.K., salı günü yanlarında çalıştığı ailenin 4 yaşındaki erkek çocuğuna ahırda cinsel tacizde bulundu.

Ahıra giren anne, S.K.'yi görünce durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Gözaltına alınan S.K., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme karşısına çıkan S.K., delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ancak S.K., Sakarya'da daha önce karıştığı bir cinsel taciz suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu için tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dosya ile ilgili gizlilik kararı alındığı bildirildi.

Cumhuriyet İMECESİ

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