4 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiası!

Türkiye Küçükçekmece'de yaşanan cinsel saldırının şokunu atlatamamışken bir haber de Bolu'dan geldi. 4 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen S.K. (32), delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, daha önce işlemiş olduğu cinsel taciz olayında hakkında yakalama kararı olduğu için tutuklandı.