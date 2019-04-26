Kadıköylülere Edip Cansever’le seslendi

Kadıköy’ün yeni Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın Kadıköy gazetesinde de yayımlanan yazısı şöyle:

Bütün iyi kitapların sonunda... Bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda Meltemi senden esen... Soluğu sende olan...Yeni bir başlangıç vardır…



…Nedensiz bir çocuk ağlaması bile... Çok sonraki bir gülüşün başlangıcıdır.



Edip Cansever’in ‘Umut’ şiiri böyle başlar böyle biter. Sıkıntılı geçen, olağan olmayan bu zamanların sonunun güzel günlerin müjdecisi olacağına inancımla başlamak istedim ilk yazıma.

Ve ilk selamın kıymetini bilerek, selama güzel haberler eklemek isterim.

Seçim sürecinde ilk 6 ay içinde gerçekleştirmeye söz verdiğim üç vaadim vardı. Bunlardan ilki yuva ve kreşlerin hizmet saatlerini değiştirmekti. İlk adımı attık. Bundan böyle, Kadıköy Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren çocuk yuvaları, 07.30 – 19.30 saatleri arasında hizmet verecek. Çocuklu komşularımızın yüklerini azaltacağını umuyorum.

İkinci sözüm ise Selamiçeşme Özgürlük Parkı’na Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelini yaptırmaktı. Göreve başlar başlamaz çalışma arkadaşlarımla heykelin yerini belirleyerek işe başladık. En yakın zamanda sizlerle buluşturmayı planlıyoruz. Özgürlük Parkı’na, Kadıköy’e yakışacağından, dokunabileceğimiz, bizlerle yaşayan bir anıt olacağından hiç şüpheniz olmasın.

Üçüncü sözüm ise Ulusal Kurtuluş mücadelemizin yüzüncü yılının Kadıköy’e ve 19 Mayıs 1919 ruhuna yakışır şekilde kutlanmasıydı. Onun için de çalışmalara başladık.

Hem Kadıköy’ün yeni belediye başkanı hem de komşunuz olarak zaman zaman bu köşede buluşacağız.

Siz komşularımdan tek ricam, kıymetli eleştirilerinizi esirgememeniz.

Bu vesileyle, hem 1 Mayıs İşçi Emekçi Bayramını hem de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlarım.

Kadıköyümüz, İstanbul’un en aydınlık, modern, yenilikçi, en yaşanabilir ilçelerinden biri. İstanbullunun her anlamda nefes aldığı bir özgürlük alanı… Bunun ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyoruz.

Biz, Kadıköy’ün bu eşsiz potansiyeline en iyi şekilde sahip çıkmak, sahip olduğu değerleri daha da büyütmek, ileriye taşımak için yola çıktık.

Bu yüzden “Gelecek için daha çok Kadıköy” demiştik.

Yinelemekte fayda var...

Gelecek İçin Daha Çok Kadıköy…