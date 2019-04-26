Bursa'da fabrikada patlama: 2 işçi hayatını kaybetti

BURSA'nın Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi içerisinde faaliyet gösteren sentetik iplik boyama fabrikasında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayda yaralanan işçilerin hastanelere sevk edildikleri bildirildi.

Olay, saat 15.10'da, merkez Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren sentetik iplik boyama fabrikasında meydana geldi. Fabrikada henüz bilinmeyen nedenle büyük gürültüyle patlama meydana geldi, ardından da yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ile arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden ekipler tarafından söndürülürken, olayda yaralanan işçilerin ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildikleri bildirildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

"Yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 işçimiz hayatını kaybetti"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, patlamanın oksijen kaynağı ve oksijen tüpünden çıktığının değerlendirildiğini söyledi.

Yaralıların kısa sürede hastaneye intikal ettirildiğini belirten Canbolat, "Yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 işçimiz hayatını kaybetti. Patlama sonucu çıkan yangına da itfaiye ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptı." dedi.