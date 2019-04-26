TGC: Cumhuriyet yazarlarının Cezaevine girmeleri Türkiye’deki hukuksal karmaşayı yansıtıyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Cumhuriyet gazetesinin eski yazar ve mensuplarının beş yıldan az ceza almaları nedeniyle temyize başvuramamaları yüzünden Kandıra Cezaevine girmelerinin Türkiye’de hukuk alanındaki karmaşa ve tutarsızlıkların en son örneği olduğunu belirtti. TGC Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Cumhuriyet davasında ‘terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt propagandası yapmak’ ile suçlanan Hakan Kara, Güray Öz, Musa Kart, Önder Çelik, Emre İper ve Av. Mustafa Kemal Güngör beş yıldan az ceza aldıklarından dün yeniden cezaevine girdiler. Beş yıldan çok ceza alan Cumhuriyet mensuplarının temyiz süreci sürüyor.

Kaldı ki, bu uygulamanın yol açtığı adaletsizliklerin hükümet yetkililerince de bilindiği Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından da defalarca ifade edilmiş, bu hukuksuzluğun giderilmesi için çalışmalar yapıldığı açıklanmıştır.

Gül Mart ayında basın mensuplarıyla yaptığı bir söyleşide, ‘Bu konularda, uygulamaya dönük aksaklıkları çözme noktasında mutfağımızda bir çalışma yapıyoruz. Aynı fiille ilgili bir ceza istinafta kesinleşiyor, diğerine temyiz yolu açık. Kendi sistemi içinde çözülmesi ya da Yargıtay’a gitmesi yönünde kanun boyutuyla bir düzenlemeye ihtiyaç var mı değerlendiriyoruz’ demiştir.

Meslektaşlarımızın Kandıra Cezaevi’ne girdiği gün yapılan Anayasa Mahkemesi’nin 57. Kuruluş Yıldönümü törenlerinde Adalet Bakanı Gül söz konusu çalışmaların halen sürmekte olduğunu söylemiş, bir sonuca varılamamış olmasının nedenlerini açıklamamıştır.

TGC hukuk alanında yaratılan bu kargaşaya dikkat çeker ve haksız yere hapis yatmak zorunda olan meslektaşlarımızın bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını talep eder.”