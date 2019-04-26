‘Acımasız bir siyasi intikamın zirve noktası’

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC): Cumhuriyet davasında ‘terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt propagandası yapmak’ ile suçlanan Hakan Kara, Güray Öz, Musa Kart, Önder Çelik, Emre İper ve avukat Mustafa Kemal Güngör beş yıldan az ceza aldıklarından önceki gün yeniden cezaevine girdiler. Beş yıldan çok ceza alan Cumhuriyet mensuplarının temyiz süreci sürüyor. Kaldı ki, bu uygulamanın yol açtığı adaletsizliklerin hükümet yetkililerince de bilindiği Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından da defalarca ifade edilmiş, bu hukuksuzluğun giderilmesi için çalışmalar yapıldığı açıklanmıştır. TGC hukuk alanında yaratılan bu kargaşaya dikkat çeker ve haksız yere hapis yatmak zorunda olan meslektaşlarımızın bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını talep eder.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Gökhan Durmuş: Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarından 6 meslektaşımızın tam da 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününden bir hafta önce tutuklanarak tekrar cezaevine girmeleri Türkiye açısından utanç vericidir. Hukuksuzluklarla dolu bir yargılama sürecinin ardından meslektaşlarımıza verilen cezalar siyasi kararla verildiğini göstermişti. Ülkenin demokrasiye, basın özgürlüğüne ihtiyacının daha da arttığı bir dönemde meslektaşlarımızın yeniden tutuklanması bizleri derinden üzdü. Cumhuriyet Gazetesi bu ülkenin yüz akı gazetelerinden birisidir. Hiçbir dönem burada çalışan gazeteciler, gazetecilik faaliyeti dışında birşey yapmamıştır. Türkiye'nin bir an önce tutuklu gazeteci ayıbından kurtulması gerekiyor. Cumhuriyet çalışanları da dahil Türkiye'de cezaevlerinde bulunan 142 meslektaşımız bir önce serbest bırakılmalıdır. Baskıyla, tutuklama ile Türkiye'de gazeteciliğin bitirilemeyeceğini herkes anlamalıdır.

Basın Konseyi: Cumhuriyet davasında, ‘terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt propagandası yapmakla’ suçlanan ve daha önce Silivri zindanlarında hapis yatıp çıkan 5'i eski 6 Cumhuriyet yazar, çizer ve mensuplarının, Türkiye'de yaşanan hukuktaki anlaşılamaz boşluklardan yeniden cezaevine konulmalarını kabul etmemiz mümkün değildir. İstinaf mahkemesi tarafından, Cumhuriyet davasında 5 yıldan az ceza verilenlerin cezasının onanması ile yaşanan hukuk garabeti sonucu, yeniden cezaevine konulan gazetecilerin bir an önce özgür bırakılmalarını talep ediyoruz. Davada 5 yılın üstünde ceza alan gazetecilerle ilgili Yargıtay'da incelenen dosyanın sonucunun da gazetecilere özgürlük getirmesini bekliyoruz. 2 yıl 4 aydır dava için bir türlü karar veremeyen Anayasa Mahkemesi’nin de artık bu dosyaya acilen bakmasını diliyoruz. Haksız, hukuksuz cezaevine yeniden konulan Cumhuriyetcilere özgürlük istiyoruz. Yumruk atanların suçlu sayılmadığı Türkiye'ye ifade ve basın özgürlüğü daha çok yakışmalıdır.

Gazetecileri Koruma Komitesi: Türk basının önde gelen isimlerinin bir kez daha cezaevine gönderilmesinin şaşkınlık verici. Bu, hukukun üstünlüğünün çöküşünün altını çizen, acımasız bir siyasi intikamın zirve noktası. Bu cezalandırma kimsenin işine yaramaz ve Türkiye’ye utanç getirir.



AGİT'ten Ankara'ya Cumhuriyet tepkisi: Gazetecilik suç değildir

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir, Medya çalışanlarını bağımsız veya eleştirel görüşlere sahip oldukları için hedef alan soruşturmalar basın özgürlüğünün zayıflamasına ve ülkedeki ifade özgürlüğünün vahim biçimde kısıtlanmasına yol açıyor. Türk yetkilileri bir kez daha gazeteciliği bir suç ve gazetecileri de terörist gibi görmekten vazgeçmeye çağırıyorum.