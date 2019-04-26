Dışişleri Bakanlığı'ndan Astana görüşmesine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Suriye konulu yüksek düzeyli Astana toplantısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Toplantıda ağırlıklı olarak sahada yaşanan gelişmeler ve Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabalar ele alınmıştır" ifadelerine yer verdi.