Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye konulu yüksek düzeyli Astana toplantılarının 12'ncisinin 25-26 Nisan 2019 tarihlerinde Nur-Sultan'da düzenlendiği belirtilerek, toplantıda ağırlıklı olarak sahada yaşanan gelişmelerin ve Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabaların ele alındığı ifade edildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Astana görüşmesine ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı, Suriye konulu yüksek düzeyli Astana toplantısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Toplantıda ağırlıklı olarak sahada yaşanan gelişmeler ve Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabalar ele alınmıştır" ifadelerine yer verdi.
Yayınlanma tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma, 18:32