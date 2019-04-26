Kanal D haberi sunan Semiha Şahin kimdir?

Semiha Şahin, televizyon haberleri sunucusudur. 1981'de İstanbul'da doğmuştur. 2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi, Medya ve iletişim bölümünü bitirmiştir. Üniversite yıllarında çeşitli basın yayın kuruluşlarında çalışmaya başlamıştır. Mezun olduktan sonra bir yıl İngiltere'de Reklamcılık ve Halkla ilişkiler eğitimi almıştır. O sırada Bournemouth 2CR FM ve BBC Türkçe servisinde staj yapmıtır.

Profesyonelliğe ilk adımı SKY Türk’te atmıştır. Üç yıl Muhabirlik ve Spikerlik yaptıktan sonra Eylül 2010’da CNN TÜRK ailesine katılmıştır. “İstanbul’daki Anadolu”, “Cepteki Bomba: Kredi Kartları”, “Beş Yıllık Mucize: Akhisar” başlıklı haber dizilerini hazırlamıştır. 2016’da ABD Dışişleri Bakanlığı’nın daveti ile yaklaşık bir ay süreyle çeşitli eyaletlerde ‘Araştırmacı Gazetecilik’ seminer ve toplantılarına katılmıştır.

Yaklaşık 3,5 yıl hafta içi her gün ‘Güne Merhaba’ haber programını sunmuştur. Şimdilerde Hafta Sonu Ana Haber bülteni ile gündemi aktarırken, hafta içi konuklarla Türkiye’nin ve dünyanın siyaset gündeminin ele alındığı ‘Türkiye'nin Gündemi' programını sunuyor.

Tüm tecrübesini İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğrencileri ile paylaşmaktan da büyük mutluluk duyuyor. İyi derecede İngilizce bilen Şahin, pilates ve yoga yapıyor. Yeni yerler görmeyi, kampa gitmeyi seviyor.