FETÖ bayram ediyor

FETÖ/PDY çatı davasının müştekilerinden eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, “FETÖ’nün veya amacının propagandasını yapma”, “örgüte bilerek, isteyerek yardım” ve “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlarını işlediği iddiasıyla tutuklandı. 14 ayrı tweet’le suçlanan Uzun aleyhinde bir FETÖ itirafçısı komiserin 5 yıl önce verdiği ifade ile hakkında yapılan bir ihbar tutuklama gerekçeleri arasında yer aldı.

Uzun, hâkimlik sorgusunda, “Bugün geldiğimiz an itibarıyla sanıktan itiraf veya ret almak suretiyle adaletin tecellisi mümkün değildir. İtirafa zorlamak gibi hukuk dışı bir durum ortaya çıkıyor. 5 senedir hiçbir şey yapılmamış, 5 sene sonra böyle bir şüphe uyandıracak ifade bulduk, sen ne diyorsun deniliyor. Yapılan ihbarlara ilişkin olarak bu taktik FETÖ’cülerle ilgili taktiktir” dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında başlattığı soruşturma kapsamında 23 Nisan’da gözaltına alınan Sabri Uzun, Ankara Emniyeti’ndeki işlemlerin ardından dün polis eşliğinde adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten Başsavcıvekili Ender Coşkun, Sabri Uzun’u sorgulamadan doğrudan tutuklanması istemiyle sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan Uzun, tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne konuldu. Yargıç Ali İde, tutuklama gerekçesi olarak, “Sabri Uzun’un üzerine atılı Cumhurbaşkanı’na hakaret, örgütün veya amacının propagandasını yapma, örgüte bilerek, isteyerek yardım suçlarını işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, delillerin toplanmamış olması, dosya içerisindeki ihbar tutanağı, itirafçı beyanı ve üzerine atılı suçların üst sınırları dikkate alındığına CMK 100. ve devam maddeleri”ni gösterdi.

Uzun’a yönelik suçlamalar “üç delile” dayandı. İlki, Uzun’un, arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı da eleştiren 14 tweet oldu. İtirafçı olan eski Ankara Merkez Cinayet Büro Amiri Tamer Topsakal’ın 24 Kasım 2014’teki ifadesinde Sabri Uzun ile ilgili iddialarda bulunması da “FETÖ’ye yardım” iddiasının dayanağını oluşturdu. Yine emniyete Sabri Uzun aleyhinde Ayten Altınoluk’un yaptığı ihbar da dosyada yer aldı.

‘Oğlum sıfırla’ tweet’i

Sabri Uzun, sorgusunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını alması üzerine, “İBB Başkanı görevin hayırlı olsun. İnşallah, ‘Oğlum sıfırla’ demezsin. ‘750 milyon liralık saat takmazsın.’ ‘7 adet para kasan ve para sayma makinen olmaz.’ Allah şaşırtmasın. Terbiyeni hiç bozma. Annenizi ve eşinizi kutluyorum” şeklinde attığı Tweet konusuna açıklık getirdi. Bütün suçlamaları kabul etmediğini belirten Uzun, “Her okuyanın farklı anlam verebileceği yoruma açık tweet’lerdir. Şahısları kast etmedim. Daha çok bir tecrübe, birikim aktarımından ibarettir. Hakaret kastım kesinlikle olmaz. Hiç kimseyi de hedef alarak yazmadım. Kesinlikle de isim telaffuz etmedim” dedi.

Eski Başkomiser Tamer Topsakal’ın ifadelerini kabul etmediğini belirten Uzun, bu kişiyi hiç tanımadığını kaydetti. Bu kişiyle ifade verdiği 2004’te yüzleştirilmesi gerektiğine işaret eden Uzun, “Teşhis tutanağı yapılması lazımdı. O tarihde benim de gözaltına alınıp, bunların sorulması lazımdı. Daha sonraki aşamada benim hakkımda bir istihbarat çalışması yapılması lazımdı. Ek deliler toplanması gerekirdi. Bugün geldiğimiz an itibarıyla sanıktan itiraf veya ret almak suretiyle adaletin tecellisi mümkün değildir. İtirafa zorlamak gibi hukuk dışı bir durum ortaya çıkıyor. Benim hakkımda istihbarat çalışması yapılır elde edilen bilgiler bana sorulurdu. Benim telefonum Ankara Emniyeti’ndedir. Orada kayıtlara bakılır, hangi tarihte hangi FETÖ’cüyle beraber aynı baz istasyonu bölgesinde olduğu, hangi konuşmayı yaptığım bilgileri birleştirilmek suretiyle deliller yaratılırdı. 5 senedir hiçbir şey yapılmamış, 5 sene sonra böyle bir şüphe uyandıracak ifade bulduk, sen ne diyorsun deniliyor” dedi.

Sabri Uzun, hakkında ihbarda bulunan Ayten Altınoluk’u da tanımadığını belirterek, şöyle konuştu:

“O tarihten bugüne kadar telefon kayıtlarıma bakılırsa, bu kişiyi tanıyor olsam telefon konuşmam olur. İhbar alan kişi bu şahsın evine gidip bunu sormuş mu? O da yok. Bu kadın takibe alınmış mı? O da yok. Onunla ilişkili olduğu kişilere ben ilişkili miyim, bunun da çıkarılması lazım. O da yok. Yapılan ihbarlara ilişkin olarak, bu taktik FETÖ’cülerle ilgili taktiktir. Ben gözaltındayken dahi bu Ayten isimli kişi bulunup sorulabilirdi. Ancak halen sorulmamış.”

‘Pensilvanya’da bayram ilan edilir’

Uzun’un avukatı Muzaffer Özbayrak, hâkimlikteki beyanında şunları söyledi:

“FETÖ ile her türlü mücadele eden bir kişinin gözaltına alınması kendisini de bizi de üzmüştür. FETÖ’nün kumpasları olumlu olsaydı suikast listesinde müvekkilim 45. sıradadır. Yazdığı kitapta gerçekleri açıklamıştır. Söylediği sözlerde FETÖ’yü ne kadar aşağıladığı ve tehlikeli olduğunu, bunun da hâlâ bitmediğini, bitmesi için neler yapılması gerektirtiğini belirtmiştir. Bu kadar süre gözaltında tutulup tutuklamay sevk edilmesi Pensilvanya’yı çok sevindirmiştir. Tutuklanırsa herhalde orada bayram ilan edilir. Açık kalp ameliyatı olmuştur, şeker hastalığı vardır.”

Uzun, 20 yıl önce 1999 yılında FETÖ hakkında istihbarat raporu hazırlatan ilk emniyet müdürlerinden biri olarak biliniyor. 40 yıla yakın Emniyet içerisinde görev alan Sabri Uzun, “İn” isimli bir kitap yazarak Deniz Baykal’a kaset komplosu, Hrant Dink Cinayeti gibi konularda FETÖ’nün rolünü anlatmıştı.