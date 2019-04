Utandıran tablo

Türkiye, İstanbul Küçükçekmece’deki 5 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismarla sarsılırken Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de dünyanın “utandıran” tablosunu açıkladı. Buna göre, dünya genelinde her 4 yetişkinden biri, çocukluğunda fiziksel şiddete maruz kalmış. Kadınlarda her 5 yetişkinden, erkeklerde ise 13 yetişkinden biri çocukken cinsel istismara uğrarken, geçen yıl, dünya genelinde çocukların yüzde 23’ü fiziksel, yüzde 36’sı duygusal-psikolojik şiddete maruz kaldı. Çocukların yüzde 26’sı cinsel istismara, yüzde 16’sı da ihmale uğradı.

Faili ve kurbanı...

Örgüt, çocuklara kötü muameleye dikkat çekmek amacıyla fiziksel şiddet, cinsel istismar, duygusal ve psikolojik şiddet ile ihmal başlıklarında güncel verileri içeren bir infografik yayımladı. Buna göre, geçen yıl, dünya genelinde çocukların yüzde 23’ü fiziksel, 36’sı duygusal-psikolojik şiddete uğrarken 26’sı cinsel istismara, 16’sı ise ihmale maruz kaldı.

Çocukken kötü muameleye maruz kalan yetişkinlerde şiddet vakalarının faili ve kurbanı olma, cinsel hastalık ve kontrolsüz gebelik, sigara, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı, depresyon ve obezite riski arttı. Her yıl 15 yaş altında 41 bin çocuk cinayete kurban giderken çocuklara yönelik kötü muamelenin en yaygın olduğu ülkeler Kenya, Zimbabwe, Haiti, Tanzanya, Malawi ve Kamboçya olarak sıralandı.