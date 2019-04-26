D&R’ın kitapları raftan çekmesi davalık oldu



Tekin Yayınevi ise üç yazarın yeni çıkan kitaplarının D&R mağazalarında yer almadığına dair paylaşımın altına yorum yaptı. Bunun üzerine Turkuvaz Müzik Kitap Mağazacılık A.Ş. sosyal medya paylaşımının ticari itibarlarını zedelediği iddiasıyla Tekin Yayınevi’ne 50 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk 30 Mayıs 2018 tarihinde kişisel Twitter hesabından, “D&R mağazalarında Turkuvaz Gruba satışından sonra kültürel çeşitliliğin devam edeceğini söylediler ancak bugün Turan Dursun’un ‘Din Bu’ kitabı raflardan çekilip depoya kaldırılmış” paylaşımını yaptı. Kocatürk’ün bu paylaşımına Tekin Yayınevi ise, “İbrahim Kaboğlu, Zeynep Altıok, ve Orhan Gökdemir’in nisan ayında raflarda yer alan kitapları ısrarla yürüttüğümüz görüşmelere rağmen D&R mağazalarına alınmadı” sözleriyle yanıt verdi. Bu paylaşımın ardından Turkuvaz Müzik Kitap Mağazacılık A.Ş., Tekin Yayınevi ile iletişime geçerek söz konusu kitaplardan 1670 adet sipariş etti. Ancak kısa bir süre sonra Turkuvaz Müzik Kitap Mağazacılık A.Ş. tarafından Tekin Yayınevi’ne 50 bin TL’lik tazminat davası açıldığı öğrenildi.

‘İtibarımızı zedeledi’

Turkuvaz Müzik Kitap Mağazacılık A.Ş.’nin şikâyet dilekçesinde söz konusu paylaşımın şirketin haklarını ve ticari itibarını zedelediği öne sürülerek, “D&R mağazaları satış politikasına devir/satış öncesinde nasılsa öyle devam etmektedir. Yalan haber yaparak müvekkilin kişilik haklarını zedelemeye ve satışları olumsuz olarak etkilemeye kimsenin hakkı bulunmamaktadır” ifadeleri yer aldı.

‘İtibar hedef alınmadı’

Şikâyet dilekçesine cevap veren Tekin Yayınevi ise, davacının manevi tazminat talebinin hukuki dayanaktan tamamen yoksun olduğunu belirterek, “Davaya konu twitter paylaşımında davacının ismi dahi zikredilmemiştir. Manevi veya ticari itibarı hedef alınmamıştır” ifadeleri kullanıldı. l İSTANBUL