Cezaevi'ndeki 'rüşvet' operasyonunda 4 tutuklama

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bazı infaz koruma memurlarının, 2016'dan bu yana Milas Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutukluların ailelerinden gelen malzemelere el koydukları, cep telefonlarıyla tarafların görüşmesini sağladıkları, iyi hal raporunun hazırlanması ve gönderilmesi karşılığında menfaat sağladıkları tespit edildi.

Bunun üzerine başlatılan teknik ve fiziki takibin tamamlanmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde Aydın, Milas ve Yatağan ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İnfaz koruma memurları M.A, T.A, A.G, ve M.S. ile rüşvet verdikleri iddiasıyla S.Ç, S.Ç, C.D, S.Ç, O,K. ve L.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda materyale el konuldu.

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İnfaz koruma memurları M.A, T.A, A.G, ve M.S. tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.