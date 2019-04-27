Muğla'da iki çocuğa cinsel saldırı iddiası: 1 gözaltı



Muğla'da inşaatta işçi olarak çalışan T.Ç'nin Salihpaşalar Mahallesi'nde okul bahçesinde çocuklara cinsel tacizde bulunduğu ihbarı üzerine Bayır Jandarma Karakolu ekipleri çalışma başlattı.

T.Ç'nin, yanına yaklaştığı çocuğa, "Seni İzmir'e götüreyim" dediği, başka bir erkek çocuğuna da ilişki teklif ettiği iddia edildi.

Okuldaki bir öğrencinin şüphelinin yaptıklarını jandarmaya ihbar etmesinin ardından harekete geçen ekipler, şüpheliyi Ula ilçesi Gökova Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Muğla Barosu'ndan gelen avukatlar ve psikologlar eşliğinde mağdur çocukların ifadeleri alındı.





T.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.