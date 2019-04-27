Serbest bırakılan istismar sanığı, Muğla'da iki çocuğu daha istismar etti



Muğla'da inşaat işçiliği yapan Tuncay Ç.'nin, Menteşe'nin Salih Paşalar Mahallesi'ndeki Salih Paşalar İlkokulu'nun bahçesinde çocuklara cinsel tacizde bulunduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, dün harekete geçti.

Tuncay Ç.'nin, okul bahçesinde gördüğü öğrencilerden S.J.'ye "Seni İzmir'e götüreyim" dediği, M.S. isimli erkek çocuğuna ise ilişki teklif ettiği öne sürüldü. Tuncay Ç.'nin ayrıca, okul bahçesinde çocukların ellerini okşadığı da iddia edildi.

Okuldan ayrılan Tuncay Ç.'yi, Ula'nın Gökova Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına alındı. Muğla Barosu'ndan gelen avukatlar ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden görevlendirilen rehber öğretmenler eşliğinde mağdur çocukların ifadeleri alındı.

'YANIMA YAKLAŞAN ÇOCUKLARI SEVİYORDUM'

Ayrıca olayı gören Ö.B. (12) isimli başka bir öğrencinin de ifadesine başvuruldu. Tuncay Ç.'nin jandarmadaki ifadesinde ise, "Yanıma yaklaşan çocukları seviyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben art niyet taşıyan bir insan değilim. Kesinlikle tacizde bulunmadım" dediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bu sabah adliyeye sevk edilen Tuncay Ç. tutuklandı.

İSTİSMAR MAĞDURU ÇOCUK KALP KRİZİNDEN YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Tuncay Ç., İzmir'de 2 yıl önce 9 yaşındaki Yağmur K.'ye istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı. İstismar mağduru çocuk ise duruşma öncesi yaşadığı stres nedeniyle kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti.

Aile, çocuklarının ölümünden sorumlu tuttuğu Tuncay Ç. hakkında, Asliye Hukuk Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat davası açmıştı. Davada, Yağmur'un kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğinin belirtilmesine rağmen Tuncay Ç., geçen yıl tahliye edilmişti.