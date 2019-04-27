Fatih Portakal'dan o videoya ilişkin açıklama! "Videoyu dinleyemedim utancımdan yarıda bıraktım!"

İstanbul-Milas Bodrum seferini yapan uçağın rötar yaptığını belirten bir yolcunun yer hizmeti veren görevliye ağır hakaretlerde bulunduğu video dün sabah saatlerinde sosyal medyada hızla yayılmış ve tepki toplamıştı.

Fox Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal sosyal medya hesabı üzerinden havaalanında yaşanan olaya ilişkin tepkide bulundu. Portakal, "İstanbul Havalimanı’ndaki o kadın nasıl bir insan! Normal olmadığı aşikar. Videoyu dinleyemedim utancımdan yarıda bıraktım. Personelin sabrına alkış tutmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.



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