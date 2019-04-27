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Bu kez de kendini yılana ısırttı

ADANA'da birçok kez borç verdiği arkadaşından alacaklarını tahsil edemediği için ilginç eylemlere imza atan zeytinyağı satıcısı Osman Aslan, bu kez de kendisini bir yılana ısırtıp, baygınlık geçirdi.
DHA
Yayınlanma tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi, 17:49

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Seyhan ilçesindeki Adana Merkez Otogarı'nda çevredekilerin meraklı bakışları arasında eline aldığı uzun bir yılanla şov yapmaya başlayan Osman Aslan parmağını yılana ısırttı. Çevredekilerin cep telefonlarıyla görüntülediği Aslan, yılana "Oğlum bırak, benden ne istiyorsun" diye bağırmaya başladı. Bir süre sonra baygınlık geçirip yere düşen Aslan için ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

[Haber görseli]

Daha önce de kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişiyi protoste etmek için kamyonetinin üzerine çıkarak sattığı ürünleri etrafa saçan Osman Aslan, kış aylarında ise tenekeden yapılma küçük odun sobasını sırtına bağlayıp otogarda tur atmıştı.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Osman Aslan

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