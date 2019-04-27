Ahmet Kural’ın avukatlarından 'hukuka aykırı davranıldı' iddası

Dilekçede yargılama safhasında mahkemenin dava dosyasına delil sunulmalarına izin verilmediği ileri sürüldü. Savcılık soruşturması toplanan delillerle yetinildiğinin belirtildiği dilekçede, “Çok hızlı ve fakat yanlış bir karar verilmiştir. Mahkeme, nedeni bilinemeyen hızlı yargılama arzusuyla hukuka aykırı karar vermiştir” ifadelerine yer verildi.



Ahmet Kural 29 Ekim tarihinde evinde Sıla Gençoğlu’nu darp etti. Gençoğlu’nun şikâyeti sonucu açılan davada Kural, “Hakaret”, “Basit yaralama”, ve “Tehdit” suçlarından 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin verdiği karara Cumhuriyet Savcısı itiraz etmişti.