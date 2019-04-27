Cumartesi Anneleri, Kadir Keremoğlu’nun akıbeti soruldu

Buluşma mekânları olan Galatasaray Meydanı’nda toplanmalarına izin verilmeyen Cumartesi Anneleri’nin bu haftaki eylemi de İHD İstanbul Şubesi önünde polis ablukasında gerçekleştirildi.

Bu hafta 24 yıl önce Van’da gözaltında kaybedilen Kadir Keremoğlu’nun akıbeti soruldu. Eyleme, Filistin’de gelen insan hakları savunucuları da katıldı. Haftanın açıklamasını gözaltında kaybedilen Hayrettin Eren’in kız kardeşi İkbal Eren okudu. Eren, 75 yaşındaki Keremoğlu’nun 14 Nisan 1995 tarihinde Van’da camiden çıkarken Beyaz Toros’la kaçırılarak kaybedildiğini anlattı. Keremoğlu’nun oğlu Bahattin Keremoğlu’da “Sadece adalet istedik. Tek bir isteğimiz vardı adalet yerini bulsun. Babamızın kemiklerini bize teslim etsinler” dedi.



Öte yandan, 370. F Oturması’nda ise 1994 yılından beri hapiste olan astım hastası Abdullah Onğulu’nun serbest bırakılması talep edildi.