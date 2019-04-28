Rus mafyası Türkiye'de buluştu! İşte alınan kararlar

Rus Rosbalt Ajansı’nın duyurduğu Rusya'nın mafya liderlerinin Türkiye toplantısının gerçekten yapıldığı ortaya çıktı. Ajansa konuşan bir Rus polis kaynağına göre, yaklaşık 30 mafya liderinin buluştuğu toplantı İstanbul yakınlarında adı belirtilmeyen küçük bir yerleşim biriminde yapıldı.

Toplantıdan, mafya babası Adham Samarkandski’nin "apoletinin sökülmesi” kararı çıktı. Ayrıca, 2026 yılına kadar hiçbir mafya üyesinin "taç giymesi"ne izin verilmemesi kararlaştırıldı. Yeraltı dünyasında “taç giyme” kavramı örgütte üst düzey görev verilmesi ve sembolik olarak apolet takılması için kullanılıyor. Toplantıda Samarkandski’nin “atanması”ndan sorumlu olan Dato Surgutskiy ve Teymuraz Nemsitsveridze’ye hesap soruldu.

Medya Günlüğü'nden Fuat Safarov'un aktardığına göre, toplantıya katılanlar arasında Ramaz Dzneladz, Merab Bahiya, Koba Ahvlediani ve Roni Uglava gibi Rusya suç dünyasının Gürcü kökenli tanınmış isimleri de bulunuyor.

Rosbalt’a göre, 2016 yılından bu yana cezaevinde tutuklu bulunan Rusya'nın 1 numaralı mafya lideri Zahariy Kalaşov'un mektubu toplantının ana gündem maddelerinden birini oluşturdu. Kalaşov mektubunda, mafya liderlerinin son olarak 2015 yılında Ermenistan'da yaptığı toplantısında "taç giyme”nin yasaklanması konusunda karar alındığını hatırlattı.

Rosbalt, bazı mafya liderlerinin internet üzerinden toplantıya çevrim içi katıldığını yazdı.