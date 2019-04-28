Yine kayyım yine banyo! Maliyeti dudak uçuklattı

Sur Belediyesi'ne Eylül 2016'da atanan kayyumun makamına yaptırdığı makam odası, banyo ve tuvalet, göz kamaştırdı. Makam odası, altın renginde döşenen banyo ve WC'nin faturası da 324 bin 129 lira tuttu. Banyodaki lavabo ve tezgah ile musluklar, duş kenarlığı, ayna çerçevesi, peçetelik, çöp kovası, tuvalet fırçası ve banyo boruları da altın renginde.

Ankara Etimesgut Kaymakamlığı görevinden, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 1 Kasım 2016'da kayyum olarak atanan ve son seçimde de AKP'den aday olan Cumali Atilla'nın da makam odası tartışma yaratmıştı. Belediye binasında yapılan işler, tefrişat ve alınan mobilyalara 2 milyon 127 bin 725 lira ödenmişti.