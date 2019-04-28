Kapat
A+ A-

Hazal Kaya’dan İstanbul Havalimanı yorumu: Gerçekten şahane bir deneyim

Oyuncu Hazal Kaya, yeni hizmete giren İstanbul Havalimanı hakkında eleştirilerini paylaştı. Havalimanın kapısına ticari araç dışında araç alınmadığını söyleyen Kaya, "Acil bir durumumuz, hastamız vs. olsa kapısına ticari taksi hariç hiçbir aracın yanaşamadığı bir kapı burası" dedi. Kaya, 'gerçekten şahane bir deneyim(!)' ifadesini kullandı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar, 14:22

[Haber görseli]ABD'den Türkiye'ye gelen Hazal Kaya, İstanbul Havalimanı'nı ilk kez kullandığını söyleyerek Instagram hesabından eleştirilerini paylaşan Kaya'nın paylaşımı şöyle:

“Acil bir durumumuz, hastamız vs. olsa kapısına ticari taksi hariç hiçbir aracın yanaşamadığı bir kapı burası. İçeride buna dair hiçbir bilgilendirme yok. Önüne ticari olmayan bir araç gelecekse ancak otoparktan ulaşım var ve otoparka girdiğiniz anda ücret ödemeniz gerekiyor"

"Alanda bilgi vermek ve yardım etmek üzere çok tatlı genç arkadaşlarımız var ama elbette yapabilecekleri sınırlı, üstlerine ulaşmak, görüşme mümkün değil. Müşteri hizmetlerine şikayetlerinizi iletmek isterseniz de yoğunluktan ulaşmanız mümkün değil. Şaşırmadım ilk defa kullandım bu havaalanını gerçekten şahane deneyim (!)”

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Hazal Kaya

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler