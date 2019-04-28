‘Taksim belleğimizdir’

1 Mayıs 1977’de Taksim’de katledilen 34 yurttaş, 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından Kazancı Yokuşu’nda anıldı. DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs kutlamalarını Taksim Meydanı’nda gerçekleştirme taleplerini anımsatarak “Dünyanın en büyük 1 Mayıs’larını yaptığımız bu meydan yeniden işçi sınıfına kapatılmıştır. Biz biliyoruz ki 1 Mayıs’ın ve Taksim’in özgürleştirilmesi mücadelesi aynı zamanda ülkedeki demokrasi mücadelesidir” dedi.

‘Yaşasın 1 Mayıs’

1 Mayıs 2017 Tertip Komitesi’nin çağrısı ile dün Kazancı Yokuşu’nda düzenlenen anma etkinliğine DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezer, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Oya Ersoy ve Züleyha Gülüm, Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Erkan Baş, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan’ın da bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşuyla başlayan anmada, “Yaşasın 1 Mayıs” yazılı pankart taşındı, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz”, “Her yer Taksim, her yer direniş” sloganları atıldı. Polis, çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

‘Demokrasi mücadelesidir’

Burada konuşan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, 1 Mayıs meydanının Taksim olduğunu belirterek, “Taksim Meydanı’nda işçi sınıfının 1 Mayıs’ı kutlama hakkı bir kez daha engellenmektedir. Meydanlar o ülkelerde yaşayan halkların belleğidir. O belleği silmeye çalışanlar bilsinler ki hiçbir baskı bu tarihi ve bu belleği ortadan kaldıramayacaktır. Dünyanın en büyük 1 Mayıs’larını yaptığımız bu meydan yeniden işçi sınıfına kapatılmıştır. Biz biliyoruz ki 1 Mayıs’ın ve Taksim’in özgürleştirilmesi mücadelesi aynı zamanda ülkedeki demokrasi mücadelesidir. Kıdem taminatımıza göz dikenlere, yüz binlerce insanı EYT adı altında mağdur edenlere karşı 1 Mayıs meydanlarında olacağız” diye konuştu. KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen ise “Taksim’ in 1 Mayıs alanı olduğunu kabullenemeyen zihniyet, KHK’ler ile 130 binin üzerinde insanı işinden etti. Halkın seçim sonuçlarını beğenmeyip seçim sürecini uzatan da bu zihniyettir ” dedi. Konuşmaların ardından 1 Mayıs 1977’deki kutlamalarda çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin isimleri okundu. Kazancı Yokuşu’na katledilenlerin anısına karanfiller bırakan grup, 1 Mayıs bildirisi dağıtarak İstiklal Caddesi’nden Şişhane’ye yürüdü. Şişhane’de 1 Mayıs 1989’da öldülen Mehmet Akif Dalcı’yı andı.

Kadıköy’de anma

Grup üyeleri daha sonra, 1 Mayıs 1996’da Kadıköy’de katledilen Hasan Albayrak, Dursun Odabaş ve Yalçın Levent’i de yaşamlarını yitirdiği yerde karanfil bırakarak andı.