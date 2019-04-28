Şaban Vatan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, dün sabah İçişleri Bakanı Soylu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi. Vatan, konuşmada Bakan Soylu’nun kendisine, televizyonda söylediklerinin olayın üstüne örtmeye çalışmak anlamına gelmediğini belirttiğini ifade etti. Vatan, Soylu’nun Rabia Naz’ın ölüm sebebinin araştırılmaya devam edileceği taahhüdü verdiğini de belirtti.
Soylu'dan Rabia Naz’ın babasına telefon
Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde ölen 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan’nın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu istifaya çağırmasının ardından, Soylu Vatan’ı aradı.
Yayınlanma tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar, 20:40