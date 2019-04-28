Soylu'dan Rabia Naz’ın babasına telefon





Şaban Vatan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, dün sabah İçişleri Bakanı Soylu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi. Vatan, konuşmada Bakan Soylu’nun kendisine, televizyonda söylediklerinin olayın üstüne örtmeye çalışmak anlamına gelmediğini belirttiğini ifade etti. Vatan, Soylu’nun Rabia Naz’ın ölüm sebebinin araştırılmaya devam edileceği taahhüdü verdiğini de belirtti.