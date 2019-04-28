Her 15 saniyede bir işçi cinayet kurbanı

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, 28 Nisan İş Cinayetlerinde Ölenleri Anma ve Yas Günü dolayısıyla, “İş Güvenliği İş Cinayetleri İhlalleri Raporunu paylaştı. Dünya üzerinde her yıl yaklaşık 270 milyon “iş kazası” olduğunu, 160 milyon insanın çalışma koşullarının yol açtığı hastalıklara “yakalandığını” ve yaklaşık iki milyon insanın öldügünü belirten Tanrıkulu, “Dünyada her 15 saniyede 1 işçinin, günde 6 bin işçinin iş kazasında ölmesi demek bu. Savaşlardan daha yüksek” dedi.

Ankara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) de Madenci Anıtı önünde toplandı. İSİG üyesi Meliha Kaplan, “Savaşlarda yitirdiğimizden daha çok insan, iş cinayetlerinde her gün ölüyor” dedi. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise 2017’de 12 bin işçinin işle ilgili hastalıklardan dolayı öldüğü tahminini paylaştı.

Kaplan, “2018 yılı boyunca en az 1923 işçi, çalışırken ya da çalışma koşulları yüzünden yaşamını yitirdi. 2019’un ilk üç ayında hayatını kaybeden işçi sayısıysa 392. Kâr artışı ve emek sömürüsünün derinleşmesi yüzünden her yıl dünyada 2 milyon 800 bin işçi çalışırken ölüyor” dedi.