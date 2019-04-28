11 balıkçının ömrü yetmedi!

Adana Yumurtalık balıkçılarının, petrol hattına karşı açtığı davadan 13 yıldır karar çıkmadı. Yumurtalık Merkez Su Ürünleri Kooperatifi üyesi 82 balıkçının 11’i, BTC Boru Hattı’nın devreye girmesiyle birlikte av sahalarının daralacağı gerekçesiyle 2006’da açtıkları davanın sonucunu göremeden yaşamını yitirdi. “Dava sürecinde daha kaç balıkçı yaşamını yitirecektir” diye soran avukat Hakkı Atal, “Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’nun, uzun yargılama süreci nedeniyle, ‘makul sürede yargılanma hakkı ihlali’ iddiasını kabul ederek, davacı balıkçıların her birine 1 milyon 700 bin lira tazminat verilmesine hükmetmesine rağmen, dava bugün de sürmektedir” dedi.

Balıkçıların Bakû-Tiflis-Ceyhan Petrol boru hattı şirketine karşı 2006 yılında açmış oldukları tazminat davasının duruşması geçen günlerde Yumurtalık Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Dava sonrası hayatta olan balıkçılarla birlikte açıklama yapan avukat İsmail Hakkı Atal, “Geride kalan 13 yıllık süreçte 11 balıkçı hayatını kaybetti. Dava sürecinde daha kaç balıkçı yaşamını yitirecektir” dedi.

Bilirkişi raporu doğruluyor!

Yargılama sırasında karar verilmesine karşın, 7 yıl boyunca ertelenen ve 4 Şubat 2013’te yapılan keşif sonrası bilirkişi raporunda da balıkçılar adına iddia edilen konulara yer verildiğini kaydeden Atal, hukuki süreç hakkında bilgi verdi.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin temyiz taleplerini kabul ederek Yumurtalık Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği ret kararını bozduğunu, yerel mahkemenin ise son duruşmada, Yargıtay’ın bu kararına uyduğunu anımsatan Atal sözlerini şöyle tamamladı: “Davalı BTC şirketi bölgede geçim kaynaklarını yok ettiği balıkçıların yanı sıra; uygulamakla yükümlü olduğu toplumsal ve çevresel yatırım programlarını uygulamamıştır. Azerbaycan petrolünün Akdeniz’e indirilmesi için toplam uzunluğu 1768 kilometre olan ve 1076 kilometresi Türkiye’den geçen BTC Boru Hattı, balıkçıların geçim kaynaklarını yok etmiştir. Dünyanın petrol devleri ortaklığıyla kurulan BTC şirketine karşı balıkçıların hak arama davasını çevre ve deniz canlıları adına da sonuç alıncaya kadar sürdüreceğiz.”