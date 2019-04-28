Evinin önünde oynayan çocuklara ateş açtı: 2 çocuk yaralı

Sultanbağı Mahallesi’nde oturan K.D., evinin önünde top oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlendi. Elinde av tüfeğiyle sokağa inen K.D., çocukların üzerine doğru ateş edip evine kaçtı. Sokak oynayan çocuklardan B.P. (15) ve B.K. (14) vücutlarına işaret eden saçmalarla yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralanan çocukları ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Şüpheli K.D.’nin çocuklara ateş ettiğini duyan mahalle sakinleri ise evine girmeye çalıştı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri mahalle sakinlerini güçlükle sakinleştirerek K.D.’yi gözaltına aldı. Şüpheli K.D. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği götürüldü. Yaralı çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.