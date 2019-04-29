Erdoğan'dan talimat: Her an seçim olacakmış gibi çalışın

AKP’nin Kızılcahamam kampında dün ve önceki gün yapılan sunumlarda tasarruf uyarısı ön plana çıktı.

Türkiye gazetesinden Damla Peker'in haberine göre basına kapalı yapılan toplantılarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve AKP Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki ile Çiğdem Karaaslan sunumlar yaparak belediye başkanlarının taleplerini dinledi.

Yapılan sunumlarda özellikle yeni belediye başkanlarına yeni yapacakları harcamalara dikkat etmeleri ve yeni borçlanma yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Başkanlara özellikle 2020 yılına kadar sıfırdan projelerin yapılmaması istendi.

ÇALIŞMAYA DEVAM

Erdoğan, İstanbul ilçe belediye başkanlarıyla da bir araya geldi. İstanbul seçimleriyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “YSK henüz kararını vermedi. YSK’nın her türlü kararı kabulümüzdür. Sizler yine de her an seçim olacakmış gibi çalışmalarınızı sürdürün” ifadelerini kullandığı belirtildi.

DAHA ÇOK GAYRET

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam kampında 81 il kadın kolları başkanı ile de ayrıca bir toplantı düzenledi. Erdoğan kadınlara 31 Mart seçimlerinde gösterdikleri başarıdan dolayı teşekkür etti. Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu seçimlerindeki başarıda kadınların büyük emeği olduğunun da altını çizerek “Sizden yeni dönemde de çok şey bekliyorum. Çok çalışmalıyız” dediği öğrenildi.