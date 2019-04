Rıza Sarraf hapisten çıktı mı? İşte o sorunun cevabı

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla 2016 yılının Mart ayında Miami’de tutuklanan Rıza Sarraf’ın New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde devam eden yargı sürecinde tam üç yıl geride kaldı. New York Barosu Avukatı Cahit Akbulut, "Rıza Sarraf New York civarında ismi açıklanmayan bir cezaevinde hala tutuklu" diye konuştu.