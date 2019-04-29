Erdoğan’dan 5 atama daha

Karara göre, Munzur Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ubeyde İpek, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kamile Akgül, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Aşkar ve Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Ali Yülek rektör olarak atandı.

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Kamile Akgül, 1991 İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservaturı lisans, 1993 İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Musiki Sanat Dalı yüksek lisans, 2006 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, doktora mezunu. Üniversiteler Arası Kurul kararıyla 2010 yılında Sahne Sanatçıları doçentliğini aldı, 2011'de İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'ne doçent olarak atandı. 2012-2015 yılları arasında aynı fakültenin dekanlığını yürüttü.

Akgül, en son Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Dekanı olarak görev yaptı.