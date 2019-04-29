Fatih Erbakan'dan genel merkez pozu... Boşalttırdığı binaya böyle girdi

Milli Görüş'ün tarihi lideri Necmettin Erbakan'ın oğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, babasının eski lideri olduğu Saadet Partisi’ne, Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatmıştı.
Fatih Erbakan'ın haciz işleminin ardından Saadet Partisi, Genel Merkez binasını polis eşliğinde aynı gün boşaltmak zorunda kalmıştı.
YENİ TABELAYI ASTI
Fatih Erbakan, Saadet Partisi'ne boşalttırdığı binayı, kendisinin genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi'nin Genel Merkezi yaptı.
Fatih Erbakan, binaya partisinin tabelasını astı ve yeni ekibiyle Genel Merkez’e girip böyle poz verdi. (odatv)