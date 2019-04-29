Atatürk'e 'Şeytan' diyen yazar hakkında suç duyurusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran İstanbul Barosu Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Atatürk'e hakaret ettiği belirtilen Tzotzis hakkında suç duyurusunda bulundu. Yaptığı konuşmada Atatürk ve silah arkadaşlarını kast ederek onlara hakaret ettiği kaydedilen Tzotzis hakkında, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan soruşturma başlatılması talep edildi.



Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü tarafından düzenlenen bir programda konuşan, Timaş yayınları tarafından kitabı çıkarılan Yunan asıllı İngiliz yazar Hamza Andreas Tzortzis'in, Atatürk’ten “şeytan” olarak bahsettği ortaya çıkmıştı.

CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEPKİ

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, skandal sözlere tepki göstererek, "Burası Boğaziçi Üniversitesi! Atatürk düşmanı profesörü getirtip, Atatürk'e hakaret ettirenler Boğaziçi İslam Araştırmaları Topluluğu! Yıl 2019. Kim iktidar? Bu iktidarı hangi muhalefet partisi destekliyor? Neden susuyorlar? Kimler kimlerle beraber!" diye sordu.