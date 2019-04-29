MSB'den yeni askerlik sistemi açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamadan satır başları şöyle:

İHRAÇLAR

Açıklamada "FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana 16 bin 540 personel ihraç edildi, 6 bin 154 personel hakkında süreç devam ediyor.OHAL'in kalkmasından bugüne kadar bakan onayı ile 1425 personel hakkında ihraç işlemi gerçekleştirilmiş, 150 emekli personelin rütbeleri geri alınmıştır. " ifadeleri de kullanıldı.

S-400 AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinde edinilen bilgiye göre, S-400'lerle ilgili ilk sevkiyatın Haziran ve Temmuz aylarında yapılacağı, F-35'lerin ise Kasım ayında Türkiye'ye geleceği ve Malatya'da konuşlandırılacağı belirtildi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Yetkililer, yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmaların devam ettiği, tekliflerin kanun taslağına konulduğu ve bakanlıkların mutabık kalması durumunda Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacağı açıklamasında da bulundu.

IRAK'IN KUZEYİNE OPERASYON

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "28 Nisan 2019 gecesi, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 14 PKK’lı bölücü terörist bölgeye düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.