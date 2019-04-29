Mahmut Tanal'ın yeni mesleği belli oldu

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Temel Eğitim Programını'' tamamladı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Tanal, ‘'Arabulucu'' sertifikasını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Muharrem Özen'in elinden aldı.

Daha önce TBMM eski Başkanı Bülent Arınç da ‘'Arabulucu'' olmuştu.

Yasa ile düzenlenen bir kurum olan Arabulucular, taraflar arasındaki ihtilafları çözüp, dava açılmadan önce uzlaşma sağlamaya çalışıyorlar. Arabulucu olan Tanal, “Öğrenmenin yaşı yok. Milletvekiliği yan gelip yatma yeri değildir'' dedi.

Adalet Bakanlığı'nın 2019 yılı tarifesine göre; aile hukuku ile ilgili uyuşmazlıklar 170 TL, ticari uyuşmazlıklar 330 TL, işçi-işveren uyuşmazlıklarında taraf başına 170 TL, diğer tür uyuşmazlıklarda ise taraf başına arabuluculara 205 TL ücret ödeniyor.