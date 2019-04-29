Bu mesajı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu verdi!

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), "Vakit Aile Vakti" sloganıyla Ankara’da "Uluslararası Ailenin Korunması Hakkı Sempozyumu" düzenledi.

TİHEK, resmi Twitter hesabından sempozyumun konuşmacılarından ilahiyatçı Orhan Çeker'in LGBTİ bireylere yönelik ifadeleri paşlaştı. TİHEK'in paylaşımı şu şekilde:

Prof. Dr. Orhan ÇEKER: "LGBT evrensel bir hayasızlıktır. İnsanların kırmızı çizgilerini yok etmektedir. Bu hayasızlığa kilise ve havranın da karşı olacağını tahmin ediyorum. Dolayısıyla gerekirse kilise ve havra ile de işbirliğine gidilerek bu hayasızlıkla mücadele edilmelidir."

İFADELER DEĞİŞTİRİLDİ

Skandal ifadelerin yer aldığı tweet daha sonra silindi ve Orhan Çeker'in ifadeleri değiştilerek paylaşıldı. Yeni paylaşımda şu ifadeler yer alıyor:

"LGBT vb hayasızlıklar insan fıtratını, neslini ve aileyi yok etmeye yönelik girişimlerdir. Kilise ve havranın da karşı olacağını düşündüğüm bu hayasızlıklarla, gerekirse birlikte mücadele edilmelidir."