Cezaevlerinde tansiyon yükseliyor

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecrit uygulandığı iddiasıyla Güven’in başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi, 174’üncü güne ulaştı. Güven, evinde sınırlı sayıda ziyaretçiyi kabul ederek, istirahat halinde eylemine devam ediyor. Güven’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtiliyor. Türkiye’deki onlarca cezaevlerinde ise 136 günden bu yana Güven’in eylemine destek vermek için yüzlerce tutuklu ve hükümlü, süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi yürütüyor. Ancak cezaevlerindeki eylem tarzı, bugünden itibaren değişiyor. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi ve Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nden toplam 5 kadın, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi ile Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nden de 10 erkek tutuklu ve hükümlü, bugünden itibaren “ölüm orucu”na başlayacağını duyurdu.