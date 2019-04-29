Desteğe kınama cezası

IŞİD’in 2015 yılında Paris’te gerçekleştirdiği Charlie Hebdo saldırısının ardından, gazetemiz Charlie Hebdo özel sayısından bir seçkiyi sayfalarında yayımladı. Seçkinin gazetemizin sayfalarında yer almasının ardından gazetemiz bazı gerici kesimlerin tehditlerine ve saldırısına maruz kaldı. Basın ve ifade özgürlüğüne sahip çıkmak isteyen çok sayıda kurum ve kişi ise gazetemize destek ziyaretinde bulundu. Dönemin Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun da aralarında yer aldığı 11 hâkim ve savcı da gazetemize destek ziyaretinde bulundu. HSK’nin haklarında soruşturma başlattığı hâkimler ve savcılara 4 yıl sonra kınama cezası verdi. Kararda Charlie Hebdo özel sayısının Cumhuriyet’te yer almasının ardından yaşanan süreç anlatılırken, Cumhuriyet’i ziyaret eden hâkim ve savcıların adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, görevi kötüye kullanma, ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçuna iştirak ettikleri, ziyareti kamuoyuna duyurarak bazı gazetelerde manşet oldukları, “Bu hâkimleri görevden alın”, “Charlie’nin hâkimleri”, “Charlie’nin hâkimi başörtünün zalimi”, “28 Şubat kafası hâlâ direniyor” şeklinde haberler yapılmasına sebebiyet verdikleri belirtildi. Bu hâkimlerin kamuoyu nezdinde tarafsız olmadıkları kanısı uyandırdıklarının öne sürüldüğü kararda hukukun zedelenmesine neden oldukları iddia edildi.



Eminağaoğlu: Acizlik



Eminağaoğlu kararla ilgili, “Cumhuriyet, ilkeli duruşunun bedelini o dönemde dağıtımı engellenerek ödemiş, yine o süreçte Avrupa Parlamentosu Türkiye’de basının gerçekleri ifade etmekten uzaklaştığı yolunda karar almıştı. Bu durumu hukuksal olarak yorumlamak ceza olarak önümüze çıktı. Bu, ceza verenlerin acizliğidir. Böyle bir durum Fransa’da IŞİD’i rahatsız edebilir ama Türkiye’deki iktidarı veya HSK’yi rahatsız etmemeli” dedi.