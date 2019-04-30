Atatürk’e hakaret eden gerici yazar, TÜGVA’nın da konuğu olmuş

Tzortzis, Boğaziçi’nde düzenlenen etkinlikte Atatürk’e hakaret etmiş ve “Şeytan” demişti. Bu sözler, sosyal medyada büyük tepki toplamış ve İstanbul Barosu, Tzortzis hakkında, ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçundan suç duyurusunda bulunmuştu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın da (TÜGVA), 2017 yılında Tzortzis’i konferansa davet edip konuşma yaptırdığı ortaya çıktı.
TÜGVA’nın Twitter hesabından paylaştığı tweet’lerde, Tzortzis’ten övgüyle söz edildiği görülüyor.