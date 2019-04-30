Atatürk’e hakaret eden gerici yazar, TÜGVA’nın da konuğu olmuş

Boğaziçi Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada Atatürk’e hakaret eden gerici yazar Hamza Andreas Tzortzis’in 2017’de TÜGVA’nın düzenlediği bir konferansta da konuşmacı olduğu ortaya çıktı.