Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
Irak'ın kuzeyinde, PKK hedefleri imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtlarında, PKK'lı teröristler tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
Yayınlanma tarihi: 30 Nisan 2019 Salı, 09:41