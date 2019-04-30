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Irak'ın kuzeyinde, PKK hedefleri imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtlarında, PKK'lı teröristler tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
DHA
Yayınlanma tarihi: 30 Nisan 2019 Salı, 09:41

[Haber görseli]Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

Cumhuriyet İMECESİ

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