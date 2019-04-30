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Atatürk'e 'şeytan' diyen Tzortzis'in yayınevinden geri adım

Boğaziçi Üniveristesi'nde yaptığı konuşmada Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği için büyük tepki çeken Yunan asıllı İngiliz yazar Andreas Tzortzis’in kitabının baskısı durduruldu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 30 Nisan 2019 Salı, 09:53

Andreas Tzortzis’in, Boğaziçi Üniversitesi'nde, Boğaziçi İslam Topluluğu ve İslam Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenen, Atatürk'ü “şeytan” olarak tanımladığı skandal konuşma tepki toplamıştı.

Andreas Tzortzis, konuşmasında isim vermeden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef almış ve Atatürk için “şeytanın dostu” ifadelerinde bulunmuştu.Tzortzis’in, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaptığı bu konuşma tepki toplamıştı.

TEPKİLERDEN SONRA DURDURMA KARARI

Timaş Yayın Grubu Tzortzis’in “Hakikatin İzinde: Din, Bilim ve Ateizm” adıyla çevrilen kitabının yazara yönelik tepkilerden dolayı yayımlanacağını duyurdu.

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