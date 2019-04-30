Atatürk'ün sözünü indirip yerine Erdoğan'ın sözünü astılar

Kurtdereli Spor Salonu’nda skor tablosunun altında bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Ben sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısını severim” sözü salon yöneticilerinin talimatıyla çalışanlar tarafından kaldırıldı.

Sözcü'den Mehmet Andaç'ın aktardığına göre, onun yerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Spor ne kazanma hırsı ne kaybetme korkusudur. Tek kelime ile özgüvendir” sözünün yazılı olduğu afiş asıldı.

Atatürk'ün afişinin salonun pek görünmeyen bir köşesine tekrar asıldığı öğrenilirken, konuyla ilgili yetkili makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Çok sayıda vatandaş ise sosyal medya hesaplarından yaşanan duruma tepki gösterdi.