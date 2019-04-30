AKP'li 'Başkanın kapısı’nı kapattı, borç tablosunu feribota astı

31 Mart seçimlerinde 11 bin 669 kişinin yaşadığı Pertek İlçesi’nde yüzde 59.90 oy alarak AKP’li rakibi eski belediye başkanı Recai Vural’ı geçen CHP’li Ruhan Alan, görevine hızlı başladı.

ESKİ BAŞKANIN KAPISINI KAPATTI

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; Başkan Alan, belediye binasının arka kısmında bulunan ve sadece önceki başkan Recai Vural'ın kullanması için yapılan kapıyı kapattı. Kapıyı söktürüp tuğla ördüren başkan diğer çalışanlar ve vatandaşların kullandığı ana kapıyı kullanmaya başladı.

Belediye binasına ana kapıyı kullanarak gireceğini söyleyen Başkan Alan, “İlçe halkından ne farkımız var. Onlarla iç içe olacağım. Herkese eşit mesafede duracağız ve eşit hizmet edecğiz” dedi.

BORÇLAR FERİBOTA ASILDI

Belediyeye ait gelir-gider tablosunu hazırlattıran Başkan Ruhan Alan, dev afişler yaptırdı. Ardından da belediyenin Bütçe Devir Tablosu’nu önce belediye binasının önüne herkesin görebileceği bir şekilde, ardından da Pertek-Elazığ arasında çalışan belediyeye ait feribota astırdı.



3 AYDA BİR TABLOYU GÜNCELLEYECEK

Pertek Belediye Başkanı Alan, önceki belediye yönetiminden kalan borç tablosunu asma gerekçesini ‘belediyenin şeffaflaşması için ilk adım' diye nitelendirerek, “Geçmiş yönetimden bize 2 milyon 818 bin 742 lira 14 kuruş borç kaldı. Şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla ilçemizi güzelleştireceğimizin kanıtı olan bir önceki belediye yönetimine ait borç devir tablosunun asılması ilk adımımız. Bu günden sonra her 3 ayda bir belediyemizin mali tablosunu feribota ve binamıza asarak halkımıza bilançonun durumu hakkında bilgi sunacağız” diye konuştu.