Burhan Kuzu'dan Kerimcan Durmaz'a: Sen insan olamazsın, bu yaratığı takip etmeyelim

AKP'li Burhan Kuzu, uçak tuvaletinde mastürbasyon yaptığı ana dair görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladığı iddia edilen Kerimcan Durmaz'a tepki gösterdi.

"Adını bile anmaktan iğrendiğim Kerimcan Durmaz, sen insan olamazsın" diyen Kuzu, şöyle devam etti:

"Sosyal medyada bu yaratığı takip etmeyelim. Haddini bildirelim. Elbetteki Türk Ceza Kanunu'na göre de yargılanacaktır."

Demet Akalın'dan Kerimcan Durmaz açıklaması: Kocamdan utandım!

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından müstehcen görüntülerini paylaştığı iddia edilen Kerimcan Durmaz hakkında açıklama yaptı.

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuşan Demet Akalın, "Uçağın tuvaletinde öyle çirkin bir görüntüye imza atan bir insanı, evli barklı biri olarak nasıl savunayım? Ben ona söylediğimi söyledim. ‘Kimse seni bitiremedi, sen kendini bitireceksin Kerimcan’ dedim. Bu son olay kabul edilemez! Dağ gibi kocam var arkamda, ondan utandım” açıklamasında bulundu.