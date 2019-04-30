Anadolu Otoyolu'nda bakım çalışması başladı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde yapılacak olan derz yenileme çalışması nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı.

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu Tüneli arasındaki Viyadük 1, Viyadük 2, Alper Şahan Özdoğan Viyadüğü ve Dilaver Kavasoğlu Viyadüğünde (3 No'lu viyadük) kırık genleşme derzlerini yenileme çalışması yapılacak. Çalışma kapsamında Karayolları ekipleri tarafından yolda işaretleme çalışması gerçekleştirildi. Yol çalışmaları çerçevesinde otoyolun İstanbul istikameti 24 Mayıs'a kadar taşıt trafiğine kapatıldı.

Ulaşım, Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor.