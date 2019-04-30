Nihat Doğan'a hapis cezası

Bir televizyon kanalında 2016 tarihinde yayınlanan programda Kurtlar Vadisi Darbe dizisi hakkında yapılan yorumlar üzerine dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz programın sunucularından şikayetçi olmuştu. Şaşmaz'ın şikayeti üzerine ‘hakaret’ ve ‘iftira’ suçunu işledikleri gerekçesiyle haklarında 1 yıl 9 buçuk aydan 8 yıl 4'er aya kadar hapis cezası istenen sanıklar Nihat Doğan, Bircan İpek, Ömür Varol, Cihad Zembat ve Gülşah Saraçoğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı. Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

NİHAT DOĞAN'A 1 YIL 8 AY HAPİS

Sözcü'den Sevim Begün Yavuz'un haberine göre davayı karara bağlayan mahkeme, sunucular Nihat Doğan ve Ömür Varol ile yayının sorumlusu Cihad Zembat, ‘iftira’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis, ‘hakaret’ suçundan da 23 bin 280'er lira adli para cezasına çarptırırken, hapis cezalarını da erteledi. Öte yandan mahkeme diğer sunucular Gülşah Saraçoğlu ve Bircan İpek'in beraatına karar verdi.

İddianamede, bir televizyon programında şüpheliler tarafından “Müştekilerin yapımcısı oldukları dizinin senaryosunda FETÖ terör örgütüne mensup istihbaratçılar tarafından müdahale edildiği, FETÖ’den talimat alındığı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının ölümle tehdit edildiği, yapımcı ekibin FETÖ terör örgütünce yapılan 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildiği” şeklindeki iddiaların farklı tarihlerinde yinelenerek tahkir ve iftira kastı taşıdığı vurgulanmıştı.