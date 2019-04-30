HDP'li vekillerden Meclis'te eylem

HDP milletvekilleri TBMM 1 No’lu kapı önünde açlık grevleri ile ilgili oturma eylemi yapıyor. Saat 14:15-18:00 arasında gerçekleşecek olan eyleme 32 milletvekili katıldı.

LEYLA GÜVEN’İN EYLEMİ 174. GÜNÜNDE

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecrit uygulandığı iddiasıyla HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in tutuklu bulunduğu cezaevinde başlayıp, tahliye edilmesi sonrası sürdürdüğü açlık grevi eylemi 174’üncü gününe ulaşmış durumda.

Güven’in ardından cezaevindeki tutukluların yanı sıra yine HDP’li milletvekilleri Tayip Temel, Murat Sarısaç ve Dersim Dağ partilerinin Diyarbakır İl Örgütü’nde açlık grevi eylemine başladı. (Gazete Duvar)