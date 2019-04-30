T.C., İBB'ye geri döndü

Saraçhane'deki başkanlık binasının girişinde yazılı olan "İstanbul Büyükşehir Belediyesi" tabelasının üzerine T.C harfleri yeniden eklendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı üzerine harekete geçen belediye görevlileri, dün gerekli ölçümleri yaparak hazırlanan iki harfi, bugün getirip binanın girişine monte etti.

Başkanlık binasındaki tabelanın yanı sıra Saraçhane'deki diğer blokun girişine de T.C ibaresi eklenmiş oldu. Böylece belediyenin girişindeki tabela, "T.C İstanbul Büyükşehir Belediyesi" oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tabelasında daha önce T.C ibaresi yoktu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "T.C. ibaresini seviyoruz, her yerde olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.