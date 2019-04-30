Aladağ yurt yangını davasında dokuzuncu duruşma görüldü

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi salonundaki yer sıkıntısı nedeniyle Kozan Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda görülen duruşmaya, yurt müdürü Cuma Ali Genç, yurdun bağlı olduğu Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneğinin Başkanı İsmail Uğur, dönemin itfaiye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 18 tutuksuz sanıktan bazıları ile müşteki aileleri, sanık yakınları, taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaası sonrası savunma yapan dernek yöneticisi sanık Ramazan Keleş, bilirkişi raporunda da bildirildiği gibi dernekte herhangi bir imza yetkisinin olmadığını belirterek, ''Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ben kimsenin ölümüne sebep olmadım. Ayrıntılı savunma yapmak için süre talebinde bulunuyorum. Beraatimi istiyorum.'' ifadesini kullandı.

Sanık yurt müdürü Cuma Ali Genç de önceki savunmalarını tekrar ederek, "Mahkemeye önceki aşamalarda ulaşan bilirkişi raporundaki aleyhe olan hususları reddediyorum. Adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.