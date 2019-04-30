İmamoğlu, İBB çalışanlarının 1 Mayıs'ını kutladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkarı Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. İmamoğlu, Saraçhane'deki İBB binasının avlusunda bir konuşma yapan İmamoğlu, "İBB'de çalışan herkes alınterini bu şehrin yaşamına sunmalıdır. Bu bayramda en sıhhatli şekilde verildiği bir eğlenceye dönüştüğü bir gün olmasını diliyor, emeğin ve dayanışma gününün hepinize kutlu olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmasını Yunus Emre'nin "Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz" sözüyle bitiren İmamoğlu, herkesi Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamasına çağırdı.