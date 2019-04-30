Kardeş kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Bekir U.(75) ile ağabeyi Mahmut U.(78) arasında sırayla topladıkları zeytinlikteki ürünü kimin alacağı konusunda tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bekir U., tabancasının kabzasıyla ağabeyine vurdu. Ancak tabanca ateş aldı. Mermi beraberlerinde bulunan Şefika U.'nun çenesine isabet etti.

Yengesini kanlar içinde görünce öldüğünü zanneden Bekir U. hızla olay yerinden kaçıp, evine gitti. Bekir U., burada tabancayı başına ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Şefika U. ve Mahmut U. ambulansla kaldırıldıkları Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Bekir U.'nun cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.