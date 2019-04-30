1 Mayıs 1977: Yaşananların tanığı kadınlar, 42 yıl sonra o günü anlatıyor

https://youtu.be/L7Bsoy6dzn8

Banu Eriş, Filiz Fırtına ve Ayşegül Önen, aylar süren hazırlıkların ardından Beşiktaş Deniz Müzesi'nin önündeki İlerici Kadınlar Derneği kortejinde yerini almıştı.

17 yaşındaki Çağlar Tanyeri de oradaydı. O ise, bir ses kayıt cihazı ile babası Kaya Tanyeri'nin çekimlerine asistanlık yapmak için gelmişti.

Coşkuyla başlayan gün, Taksim Meydanı'nda birkaç noktadan açılan ateş ve sonrasında oluşan panikle beklenmedik bir hal aldı. En az 34 kişinin hayatını kaybettiği gün, "Kanlı 1 Mayıs" olarak tarihe geçti. Yaşananlar hala tam olarak açıklığa kavuşmadı.

Ressam ve eczacı Kaan Tanyeri, o gün çektiği film rulolarını Almanya'da yıkatıp kurgulayarak bir film haline getirmişti. Yıllarca aile arşivinde kalan belge, kolektif bir çabayla 2006'da gün ışığına çıkartıldı.

1 Mayıs 1977'yi yaşayan kadınlar, Nisan 2019'da vefat eden Kaan Tanyeri'nin ses ve görüntüleri eşliğinde, hatırlıyor ve 42 yıl önceki o günü anlatıyor.

BBC Türkçe'den Esra Yalçınalp'in video-haberi...

İkinci kamera: Ege Tatlıcı